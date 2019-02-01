ДТП в Одеській області: за кермом "євробляхи" був водій, який знаходиться в розшуку

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Водій, який перебував за кермом автомобіля BMW на єврономерах, який вчора зіткнувся з маршруткою недалеко від села Миколаївка, знаходиться в розшуку за скоєння злочинів. Про це написав на своїй сторінці в Facebook глава Кілійської ОТГ Павло Бойченко, передає УНН.