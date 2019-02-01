ДТП в Одеській області: за кермом "євробляхи" був водій, який знаходиться в розшуку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Водій, який перебував за кермом автомобіля BMW на єврономерах, який вчора зіткнувся з маршруткою недалеко від села Миколаївка, знаходиться в розшуку за скоєння злочинів. Про це написав на своїй сторінці в Facebook глава Кілійської ОТГ Павло Бойченко, передає УНН.
"За кермом BMW-евробояхера був водій, який знаходиться в розшуку за скоєння злочинів. Мопед який був помічений на місці ДТП перебував у багажнику BMW (не складно здогадатися чому). В автомобілі також знаходилися попутники м'яко висловлюючись з сумнівною репутацією", - написав Бойченко.
Глава ОТГ додав, що те, що трапилося більше схоже на закономірність ніж на нещасний випадок.
Як повідомляв УНН, через ДТП з маршруткою в Одеській області, в результаті якого постраждали 15 осіб, один з яких загинув, відкрили кримінальне провадження.
Нагадаємо, вчора, в Одеській області зіткнулися легковий автомобіль і маршрутне таксі, внаслідок чого постраждали 14 осіб.