Из-за смертельного ДТП с маршруткой открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Из-за ДТП с маршруткой в Одесской области, в результате которого пострадали 15 человек, один из которых погиб, открыли уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.
Авария произошла вблизи села Николаевка накануне. Столкнулись легковушка, маршрутка сообщением "Килия - Одесса" и мопед.
"Согласно уточненным данным, в результате ДТП пострадали всего 15 человек. Из них один человек погиб, 9 - доставлены в медицинские учреждения каретой скорой помощи, еще 5 - обратились за медицинской помощью самостоятельно", - указали в полиции.
Погибла пассажирка маршрутного такси. Установлено ее лицо. Ею оказалась несовершеннолетняя жительница Килийского района.
"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", - добавили правоохранители.
Продолжаются следственные действия.
Ранее было известно о 14 пострадавших в ДТП с маршруткой.