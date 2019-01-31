У ДТП з маршруткою постраждали 14 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. В Одеській області зіткнулися легковий автомобіль та маршрутне таксі, через що постраждали 14 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.
Так, ДТП сталася на трасі Одеса - Ізмаїл, поблизу села Миколаївка.
"За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення легкового автомобіля та маршрутного таксі сполученням Кілія - Одеса постраждало близько 7 осіб, серед яких, імовірно, одна людина загинула", - йдеться в повідомленні.
Згодом у поліції уточнили, що внаслідок аварії постраждали 14 людей.
"13 з них отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані. Одна жінка - пасажирка маршрутного таксі – загинула", - проінформували у ГУНП.
На місці події працюють поліцейські та рятувальники. Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Києві водій вантажівки збив літню жінку та втік.
Раніше у Дніпропетровській області внаслідок ДТП загорівся автомобіль.