У ДТП з маршруткою постраждали 14 людей

Так, ДТП сталася на трасі Одеса - Ізмаїл, поблизу села Миколаївка.

"За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення легкового автомобіля та маршрутного таксі сполученням Кілія - Одеса постраждало близько 7 осіб, серед яких, імовірно, одна людина загинула", - йдеться в повідомленні.

Згодом у поліції уточнили, що внаслідок аварії постраждали 14 людей.

"13 з них отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані. Одна жінка - пасажирка маршрутного таксі – загинула", - проінформували у ГУНП.

На місці події працюють поліцейські та рятувальники. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Києві водій вантажівки збив літню жінку та втік.

Раніше у Дніпропетровській області внаслідок ДТП загорівся автомобіль.