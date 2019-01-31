В результаті ДТП згорів автомобіль, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. На автошляху Дніпро-Кам'янське, поблизу селища Горького Дніпровського району, сталося зіткнення двох автомобілів в результаті чого, один автомобіль згорів, водій загинув. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
"По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що відбулось зіткнення двох автомобілів з подальшим горінням. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій легкового автомобіля. Співробітниками ДСНС тіло загиблого чоловіка вилучено з пошкодженої автівки", - йдеться в повідомленні.
Водія вантажного автомобіля госпіталізовано до Дніпровської міської клінічної лікарні №16.
До робіт залучено 6 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.
Нагадаємо, на автошляху Одеса-Овідіополь сталося ДТП між маршруткою, вантажівкою та легковою автівкою, двоє загиблих, ще четверо отримали травми.