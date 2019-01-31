В результате ДТП сгорел автомобиль, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. На автодороге Днепр-Каменское, вблизи поселка Горького Днепровского района, произошло столкновение двух автомобилей в результате чего один автомобиль сгорел, водитель погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
"По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что произошло столкновение двух автомобилей с последующим горением. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель легкового автомобиля. Сотрудниками ГСЧС тело погибшего мужчины извлечено из поврежденного автомобиля", - говорится в сообщении.
Водителя грузового автомобиля госпитализирован в Днепровской городской клинической больницы №16.
К работам привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
Напомним, на автодороге Одесса-Овидиополь произошло ДТП между маршруткой, грузовиком и легковой машиной, двое погибших, еще четверо получили травмы.