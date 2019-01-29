На Одещині сталося смертельне ДТП між маршруткою, легковиком та вантажівкою

“Дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі, вантажного та легкового автомобілів сталася приблизно о 19.00 біля Гребного каналу... За попередніми даними, внаслідок аварії загинули двоє людей, ще четверо — травмовані”, — йдеться у повідомлені прес-центру правоохоронців.

Зараз на місці події працюють посилені наряди поліції, слідчо-оперативна группа по ДТП та рятувальники. Обставини встановлюються.

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“У зв’язку з надзвичайною подією рух транспорту на вказаній ділянці дороги ускладений в обох напрямках... Просимо водіїв тимчасово обмежити рух у цьому напрямку та, по можливості, обрати інший шлях”, — додається у повідомленні.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 29 січня, на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажних автомобілів та легковика. Двоє людей загинуло, ще двоє госпіталізовані.

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