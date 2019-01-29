В Одесской области произошло смертельное ДТП между маршруткой, автомобилем и грузовиком
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. На автодороге Одесса-Овидиополь произошло ДТП между маршруткой, грузовиком и легковым автомобилем, двое погибших, еще четверо получили травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Одесской области.
“Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси, грузового и легкового автомобилей произошло примерно в 19.00 у Гребного канала... По предварительным данным, в результате аварии погибли два человека, еще четверо — травмированы”, — говорится в сообщении пресс-центра правоохранителей.
Сейчас на месте происшествия работают усиленные наряды полиции, следственно-оперативная группа по ДТП и спасатели. Обстоятельства устанавливаются.
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“В связи с чрезвычайным происшествием движение транспорта на указанном участке дороги осложнено в обоих направлениях... Просим водителей временно ограничить движение в этом направлении и, по возможности, выбрать другой путь”, — добавляется в сообщении.
Как сообщал УНН, сегодня, 29 января, на трассе Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовых автомобилей и легковушки. Два человека погибли, еще двое госпитализированы.
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