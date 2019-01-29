У Києві чоловік розпилив газ у маршрутці через дорожній конфлікт

У поліції зазначили, що водій маршрутки не звертався із заявою. Проте надійшло два звернення від пасажирок. Одна інформаційного характеру, заяву жінка відмовилась писати, а до іншої виїхав патруль, щоб взяти заяву у письмовому вигляді.



“Одна з жінок повідомляє, що водій маршрутки не пропустив інший легковий автомобіль. Після чого останній заблокував рух автобуса. Відповідно водій та пасажир автомобіля зупинились і бризнули в обличчя водія маршрутки, коли той перебував у салоні. Запах газу відчули у салоні автобуса, той зупинився, пасажири були змушені вийти на вулицю”, - зазначили у коментарі.



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Наразі поліція опитує свідків та з’ясовує всі обставини та деталі інциденту.



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