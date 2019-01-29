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У Києві чоловік розпилив газ у маршрутці через дорожній конфлікт

У Києві чоловік розпилив газ у маршрутці через дорожній конфлікт

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КИЇВ. 29 січня. УНН. У Києві в Південній Борщагівці стався дорожній конфлікт між водієм легкового автомобіля Mitsubishi та водієм маршрутки №576. Водій маршрутки не пропустив автомобіль, після чого останній заблокував рух автобуса, а потім водій Mitsubishi розпилив невідомий газ в обличчя водію маршрутки, газ поширився салоном автобуса, його відчули пасажири. Про це повідомили журналісту УНН у прес-службі ГУ Нацполіції міста Києва.

У поліції зазначили, що водій маршрутки не звертався із заявою. Проте надійшло два звернення від пасажирок. Одна інформаційного характеру, заяву жінка відмовилась писати, а до іншої виїхав патруль, щоб взяти заяву у письмовому вигляді.

“Одна з жінок повідомляє, що водій маршрутки не пропустив інший легковий автомобіль. Після чого останній заблокував рух автобуса. Відповідно водій та пасажир автомобіля зупинились і бризнули в обличчя водія маршрутки, коли той перебував у салоні. Запах газу відчули у салоні автобуса, той зупинився, пасажири були змушені вийти на вулицю”, - зазначили у коментарі.

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Наразі поліція опитує свідків та з’ясовує всі обставини та деталі інциденту.

Нагадаємо, у харківській школі розпилили невідому речовину

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