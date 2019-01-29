В Киеве мужчина распылил газ в маршрутке из-за дорожного конфликта

В полиции отметили, что водитель маршрутки не обращался с заявлением. Однако поступило два обращения от пассажирок. Одна информационного характера, заявление женщина отказалась писать, а к другой выехал патруль, чтобы принять заявление в письменном виде.



"Одна из женщин сообщает, что водитель маршрутки не пропустил другой легковой автомобиль. После чего последний заблокировал движение автобуса. Соответственно водитель и пассажир автомобиля остановились и брызнули в лицо водителя маршрутки, когда тот находился в салоне. Запах газа почувствовали в салоне автобуса, тот остановился, пассажиры были вынуждены выйти на улицу", - отметили в комментарии.



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В настоящее время полиция опрашивает свидетелей и выясняет все обстоятельства и детали инцидента.



Напомним, в харьковской школе распылили неизвестное вещество.