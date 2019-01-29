В Киеве мужчина распылил газ в маршрутке из-за дорожного конфликта
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Киеве на Южной Борщаговке произошел дорожный конфликт между водителем легкового автомобиля Mitsubishi и водителем маршрутки №576. Водитель маршрутки не пропустил автомобиль, после чего последний заблокировал движение автобуса, а потом водитель Mitsubishi распылил неизвестный газ в лицо водителю маршрутки, газ распространился салоном автобуса, его почувствовали пассажиры. Об этом сообщили журналисту УНН в пресс-службе ГУ Нацполиции города Киева.
В полиции отметили, что водитель маршрутки не обращался с заявлением. Однако поступило два обращения от пассажирок. Одна информационного характера, заявление женщина отказалась писать, а к другой выехал патруль, чтобы принять заявление в письменном виде.
"Одна из женщин сообщает, что водитель маршрутки не пропустил другой легковой автомобиль. После чего последний заблокировал движение автобуса. Соответственно водитель и пассажир автомобиля остановились и брызнули в лицо водителя маршрутки, когда тот находился в салоне. Запах газа почувствовали в салоне автобуса, тот остановился, пассажиры были вынуждены выйти на улицу", - отметили в комментарии.
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В настоящее время полиция опрашивает свидетелей и выясняет все обстоятельства и детали инцидента.
Напомним, в харьковской школе распылили неизвестное вещество.