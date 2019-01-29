В Киеве мужчина распылил газ в маршрутке из-за дорожного конфликта

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 85148 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103764 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136617 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132427 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126515 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164685 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117956 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141539 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145349 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве мужчина распылил газ в маршрутке из-за дорожного конфликта

В Киеве мужчина распылил газ в маршрутке из-за дорожного конфликта

Киев  •  УНН

 • 18693 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В Киеве на Южной Борщаговке произошел дорожный конфликт между водителем легкового автомобиля Mitsubishi и водителем маршрутки №576. Водитель маршрутки не пропустил автомобиль, после чего последний заблокировал движение автобуса, а потом водитель Mitsubishi распылил неизвестный газ в лицо водителю маршрутки, газ распространился салоном автобуса, его почувствовали пассажиры. Об этом сообщили журналисту УНН в пресс-службе ГУ Нацполиции города Киева.

В полиции отметили, что водитель маршрутки не обращался с заявлением. Однако поступило два обращения от пассажирок. Одна информационного характера, заявление женщина отказалась писать, а к другой выехал патруль, чтобы принять заявление в письменном виде.

"Одна из женщин сообщает, что водитель маршрутки не пропустил другой легковой автомобиль. После чего последний заблокировал движение автобуса. Соответственно водитель и пассажир автомобиля остановились и брызнули в лицо водителя маршрутки, когда тот находился в салоне. Запах газа почувствовали в салоне автобуса, тот остановился, пассажиры были вынуждены выйти на улицу", - отметили в комментарии.

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В настоящее время полиция опрашивает свидетелей и выясняет все обстоятельства и детали инцидента.

Напомним, в харьковской школе распылили неизвестное вещество.

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