В ДТП с маршруткой пострадали 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Одесской области столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси, в результате чего пострадали 14 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.
Так, ДТП произошло на трассе Одесса - Измаил, вблизи села Николаевка.
"По предварительной информации, в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси сообщением Килия - Одесса пострадало около 7 человек, среди которых, вероятно, один человек погиб", - говорится в сообщении.
Впоследствии в полиции уточнили, что в результате аварии пострадали 14 человек.
"13 из них получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Одна женщина - пассажирка маршрутного такси - погибла", - проинформировали в ГУНП.
На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Киеве водитель грузовика сбил пожилую женщину и скрылся.
Ранее в Днепропетровской области в результате ДТП загорелся автомобиль.