Водій вантажівки на смерть збив бабусю та втік
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. На вулиці Дегтярівській у Києві водій вантажівки збив літню жінку та втік. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу столичної поліції.
За даними свідка події, жінку, яка рухалась проїжджою частиною, збила вантажівка. Вона померла на місці. Водій не зупинився і поїхав геть.
Зусилля поліції направлені на пошуки підозрюваного у порушенні правил безпеки дорожнього руху. Також встановлюється механізм автопригоди.
Особа померлої досі не відома – поліція займається її встановленням.
Раніше УНН повідомляв, що в результаті ДТП на автошляху Дніпро-Кам'янське один автомобіль згорів разом з водієм.