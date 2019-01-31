Водитель грузовика насмерть сбил бабушку и скрылся
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. На улице Дегтяревской в Киеве водитель грузовика сбил пожилую женщину и скрылся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
По данным свидетеля события, женщину, которая двигалась по проезжей части, сбил грузовик. Она скончалась на месте. Водитель не остановился и уехал.
Усилия полиции направлены на поиски подозреваемого в нарушении правил безопасности дорожного движения. Также устанавливается механизм ДТП.
Личность умершей до сих пор не известна - полиция занимается ее определением.
Ранее УНН сообщал, что в результате ДТП на автодороге Днепр-Каменское один автомобиль сгорел вместе с водителем.