Через смертельну ДТП з маршруткою відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Через ДТП з маршруткою в Одеській області, у результаті якої постраждали 15 людей, одна з яких загинула, відкрили кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.
Аварія сталася поблизу села Миколаївка напередодні. Зіткнулися легковик, маршрутка сполученням "Кілія - Одеса" та мопед.
"Відповідно до уточнених даних, внаслідок ДТП постраждало загалом 15 осіб. З них одна особа загинула, 9 – доставлені до медичних закладів каретою швидкої допомоги, ще 5 – звернулися за медичною допомогою самостійно", - вказали у поліції.
Загинула пасажирка маршрутного таксі. Встановлено її особу. Нею виявилася неповнолітня жителька Кілійського району.
"За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України", - додали правоохоронці.
Тривають слідчі дії.
Раніше було відомо про 14 постраждалих у ДТП з маршруткою.