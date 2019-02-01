Через смертельну ДТП з маршруткою відкрили провадження

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Через ДТП з маршруткою в Одеській області, у результаті якої постраждали 15 людей, одна з яких загинула, відкрили кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.