ДТП в Одесской области: за рулём "евробляхи" был водитель находящийся в розыске
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Водитель, который находился за рулем автомобиля BMW на еврономерах, который вчера столкнулся с маршруткой недалеко от села Николаевка, находится в розыске за совершения преступлений. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Килийской ОТО Павел Бойченко, передает УНН.
"За рулём BMW-евробояхера был водитель находящийся в розыске за совершение преступлений. Мопед который был замечен на месте ДТП находился в багажнике BMW (не сложно догадаться почему). В автомобиле также находились попутчики мягко выражаясь с сомнительной репутацией", - написал Бойченко.
Глава ОТО добавил, что случившееся больше похоже на закономерность чем на несчастный случай.
Как сообщал УНН, из-за ДТП с маршруткой в Одесской области, в результате которого пострадали 15 человек, один из которых погиб, открыли уголовное производство.
Напомним, вчера, в Одесской области столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси, в результате чего пострадали 14 человек.