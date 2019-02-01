У центрі Києва сталося одразу кілька ДТП

"Там кілька окремих ДТП. Спочатку дві машини зіштовхнулися, позаду них їхали наступні та зіткнулися окремо від перших. Патрульні ще оформлюють матеріали", - зазначили у поліції.



За попередніми даними, постраждалих немає.



Наразі УНН встановлює деталі.



Додамо, що на бульварі Дружби народів утворився величезний затор.



Нагадаємо, в Одеській області в ДТП з маршруткою загинула 14-річна дівчинка.



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