У центрі Києва сталося одразу кілька ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У центрі Києва на бульварі Дружби народів сталося одразу кілька дорожньо-транспортних пригод. Про це УНН повідомили у прес-службі Патрульної поліції Києва.
"Там кілька окремих ДТП. Спочатку дві машини зіштовхнулися, позаду них їхали наступні та зіткнулися окремо від перших. Патрульні ще оформлюють матеріали", - зазначили у поліції.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Наразі УНН встановлює деталі.
Додамо, що на бульварі Дружби народів утворився величезний затор.
Нагадаємо, в Одеській області в ДТП з маршруткою загинула 14-річна дівчинка.
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