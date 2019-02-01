В центре Киева произошло сразу несколько ДТП

"Там несколько отдельных ДТП. Сначала две машины столкнулись, позади них ехали следующие и столкнулись отдельно от первых. Патрульные еще оформляют материалы", - отметили в полиции.



По предварительным данным, пострадавших нет.



Сейчас УНН устанавливает детали.



Добавим, что на бульваре Дружбы народов образовалась огромная пробка.



Напомним, в Одесской области в ДТП с маршруткой погибла 14-летняя девочка.



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