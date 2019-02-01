В центре Киева произошло сразу несколько ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В центре Киева на бульваре Дружбы народов произошло сразу несколько дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"Там несколько отдельных ДТП. Сначала две машины столкнулись, позади них ехали следующие и столкнулись отдельно от первых. Патрульные еще оформляют материалы", - отметили в полиции.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Сейчас УНН устанавливает детали.
Добавим, что на бульваре Дружбы народов образовалась огромная пробка.
Напомним, в Одесской области в ДТП с маршруткой погибла 14-летняя девочка.
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