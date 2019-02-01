В Одеській області в ДТП з маршруткою загинула 14-річна дівчинка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У результаті зіткнення BMW та мікроавтобуса Mercedes-Benz в Одеській області загинула дівчинка 2004 року народження. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних ораганах.
У наслідок ДТП також постраждали обидва водії транспортних засобів, та 12 пасажирів.
"За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України", - додали правоохоронці.
Тривають слідчі дії.
Раніше було відомо про 14 постраждалих у ДТП з маршруткою.