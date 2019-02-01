В Одесской области в ДТП с маршруткой погибла 14-летняя девочка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В результате столкновения BMW и микроавтобуса Mercedes-Benz в Одесской области погибла девочка 2004 года рождения. Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных ораганах.
В результате ДТП также пострадали оба водителя транспортных средств, и 12 пассажиров.
"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", - добавили правоохранители.
Продолжаются следственные действия.
Ранее было известно о 14 пострадавших в ДТП с маршруткой.