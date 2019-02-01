Чоловік втратив свідомість за кермом та вчинив смертельну ДТП

"Наразі, 28.01.2019 прокуратурою області затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 286 КК України та скеровано до Народицького районного суду для розгляду по суті. Приватного підприємця, 55-річного чоловіка, обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть однієї потерпілої та ще двом – тілесні ушкодження середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

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У прокуратурі додали, що досудовим розслідуванням установлено, що у травні минулого року, рухаючись на власному автомобілі та усвідомлюючи, що з 2013 року хворіє на гіпертонічну хворобу ІІ ступеню, яка входить до переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування транспортними засобами категорії "В", своїми діями створив загрозу безпеці дорожнього руху.

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"Проявивши недбалість щодо свого хворобливого стану, короткочасно втратив свідомість, що призвело до втрати керування автомобілем та наїзду на трьох пішоходів, які рухалися у попутному напрямку", - додали в прес-службі.

Порушення Правил дорожнього руху водієм призвело до загибелі на місці скоєння ДТП одного пішохода та травмуванню двох інших.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у Львові 48-річний чоловік втратив свідомість, перебуваючи за кермом автомобіля, та вчинив ДТП.