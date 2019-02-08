Микроавтобус влетел в грузовик, погибли трое иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Микроавтобус врезался в припаркованный грузовик в Виннице, три человека погибли, еще трое госпитализированы. Все пострадавшие - граждане Республики Молдова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.
По предварительной информации следствия, 28-летний водитель микроавтобуса Volkswagen не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным на обочине грузовым автомобилем DAF.
В результате аварии от полученных травм на месте погибли трое пассажиров микроавтобуса, среди которых 26-летняя женщина и 43-летний мужчина. Личность третьего мужчины устанавливается.
Еще трех пассажиров в возрасте 58, 24 и 28 лет с травмами разной степени госпитализировали.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, проводятся первоочередные следственные действия, выясняются все обстоятельства и причины аварии.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Напомним, в Черновицкой области произошло столкновение двух микроавтобусов. В результате погибла 55-летняя женщина.