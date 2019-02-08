Микроавтобус влетел в грузовик, погибли трое иностранцев

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 74568 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100543 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 135124 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133734 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131358 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125869 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163166 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117903 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141492 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145325 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Микроавтобус влетел в грузовик, погибли трое иностранцев

Микроавтобус влетел в грузовик, погибли трое иностранцев

Киев  •  УНН

 • 8325 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Микроавтобус врезался в припаркованный грузовик в Виннице, три человека погибли, еще трое госпитализированы. Все пострадавшие - граждане Республики Молдова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.

По предварительной информации следствия, 28-летний водитель микроавтобуса Volkswagen не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным на обочине грузовым автомобилем DAF.

В результате аварии от полученных травм на месте погибли трое пассажиров микроавтобуса, среди которых 26-летняя женщина и 43-летний мужчина. Личность третьего мужчины устанавливается.

Еще трех пассажиров в возрасте 58, 24 и 28 лет с травмами разной степени госпитализировали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, проводятся первоочередные следственные действия, выясняются все обстоятельства и причины аварии.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, в Черновицкой области произошло столкновение двух микроавтобусов. В результате погибла 55-летняя женщина.

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