У Полтавській області за ніч підпалили шість автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Полтаві поліція встановлює обставини, за яких в ніч на 10 лютого загорілися шість автівок. Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Полтавщини, передає УНН.
Так, інформація про загоряння легковика KIA по провулку Рибальському надійшла на лінію "102" від власника транспортного засобу близько першої ночі 10 лютого. Невідома особа скоїла підпал правого колеса його автомобіля. Пожежу ліквідували. Пошкоджено частково підкрилок авто.
Близько 02:00 ночі по провулку Рибальському сталося загоряння лівого колеса автомобіля "Газель", а близько 03:00 ночі повністю згорів автомобіль "ФІАТ" у тому ж провулку.
Близько 03:45 по вулиці Чураївни відбулося загоряння передньої частини автомобіля "ДЕО", а близько 05:30 на бульварі Богдана Хмельницького загорівся "Фольцваген" та "Шкода".
Обставини загоряння наразі встановлюються фахівцями ДСНС та слідчими.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна".
Як повідомляв УНН, у Волинській області підпалили авто та екскаватор голови ОТГ.