На Волині підпалили авто та екскаватор голови ОТГ

"Сьогодні вночі, 30 січня 2019 року, група осіб скоїла підпал майна, яке належить родині голови Підгайцівської ОТГ Юрія Михайловича Семенюка. За попередніми даними згорів екскаватор та два автомобілі. Враховуючи обставини підпалу, є всі підстави вважати, що ця надзвичайна подія є продовженням серії підпалів та нападів на волинських активістів, які вже скоювала певна група осіб", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку із цим, голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко терміново перериває свою відпустку та повертається у Луцьк.

У прес-службі додали, що дано доручення зібрати нараду за участю керівників всіх силових відомств Волинської області сьогодні на 11.00 год.

Голова ОДА розглядає варіант звернення до Президента України з вимогою командирувати на Волинь силовиків з центральних апаратів правоохоронних органів для відновлення правопорядку у Волинській області.

Нагадаємо, минулого року в Одесі серед білого дня невідомі намагалися спалити автомобіль директора приватного підприємства, яке займається виробництвом виробів з пластика і деревини.



