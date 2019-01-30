На Волыни подожгли авто и экскаватор председателя ОТГ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Сегодня ночью подожгли имущество семьи главы Пидгайцивской ОТО Юрия Семенюка. Об этом сообщает Волынская ОГА, передает УНН.
"Сегодня ночью, 30 января 2019 года, группа лиц совершила поджог имущества, принадлежащего семье председателя Пидгайцивськой ОТО Юрия Михайловича Семенюк. По предварительным данным сгорел экскаватор и два автомобиля. Учитывая обстоятельства поджога, есть все основания полагать, что это чрезвычайное происшествие является продолжением серии поджогов и нападений на волынских активистов, которые уже совершала определенная группа лиц", - говорится в сообщении.
В связи с этим, председатель Волынской облгосадминистрации Александр Савченко срочно прерывает свой отпуск и возвращается в Луцк.
В пресс-службе добавили, что дано поручение собрать совещание с участием руководителей всех силовых ведомств Волынской области сегодня на 11.00.
Председатель ОГА рассматривает вариант обращения к Президенту Украины с требованием командировать на Волынь силовиков из центральных аппаратов правоохранительных органов для восстановления правопорядка в Волынской области.
В прошлом году в Одессе среди бела дня неизвестные пытались сжечь автомобиль директора частного предприятия, которое занимается производством изделий из пластика и древесины.