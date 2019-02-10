В Полтавской области за ночь подожгли шесть автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Полтаве полиция устанавливает обстоятельства, при которых в ночь на 10 февраля загорелись шесть автомобилей. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Полтавской области, передает УНН.
Так, информация о возгорании легкового автомобиля KIA по переулке Рыбальском поступила на линию "102" от владельца транспортного средства около часа ночи 10 февраля. Неизвестный совершил поджог правого колеса его автомобиля. Пожар ликвидировали. Поврежден частично подкрылок авто.
Около 02:00 ночи по переулку Рыбальском произошло возгорание левого колеса автомобиля "Газель", а около 03:00 ночи полностью сгорел автомобиль "ФИАТ" в том же переулке.
Около 03:45 на улице Чураевны произошло возгорание передней части автомобиля "ДЕО", а около 05:30 на бульваре Богдана Хмельницкого загорелся "Фольксваген" и "Шкода".
Обстоятельства возгорания устанавливаются специалистами ГСЧС и следователями.
По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Как сообщал УНН, в Волынской области подожгли авто и экскаватор главы ОТГ.