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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 71596 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 97277 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 133951 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132800 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131015 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 125656 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 162705 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117885 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141472 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145308 просмотра

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В Полтавской области за ночь подожгли шесть автомобилей

В Полтавской области за ночь подожгли шесть автомобилей

Киев  •  УНН

 • 13177 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Полтаве полиция устанавливает обстоятельства, при которых в ночь на 10 февраля загорелись шесть автомобилей. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Полтавской области, передает УНН.

Так, информация о возгорании легкового автомобиля KIA по переулке Рыбальском поступила на линию "102" от владельца транспортного средства около часа ночи 10 февраля. Неизвестный совершил поджог правого колеса его автомобиля. Пожар ликвидировали. Поврежден частично подкрылок авто.

Около 02:00 ночи по переулку Рыбальском произошло возгорание левого колеса автомобиля "Газель", а около 03:00 ночи полностью сгорел автомобиль "ФИАТ" в том же переулке.

Около 03:45 на улице Чураевны произошло возгорание передней части автомобиля "ДЕО", а около 05:30 на бульваре Богдана Хмельницкого загорелся "Фольксваген" и "Шкода".

Обстоятельства возгорания устанавливаются специалистами ГСЧС и следователями.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Как сообщал УНН, в Волынской области подожгли авто и экскаватор главы ОТГ.

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