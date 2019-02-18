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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 62178 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 83075 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

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За сутки в столице горело 4 автомобиля

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. за сутки, в разных районах столицы, спасатели ликвидировали четыре автомобильных пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киев, передает УНН.

"18 февраля в 01:11 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что у 9-этажного жилого дома на ул. Николая Лаврухина, 13-Б, горит припаркованный автомобиль Audi", - говорится в сообщении.

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В 01:50 спасатели ликвидировали пожар. В результате возгорания уничтожено багажный отсек, заднее стекло и частично повреждены окраски рядом расположенного автомобиля Mitsubishi.

В 01:50 поступил второй звонок о пожаре в автомобиле. Во дворе 16-этажного жилого дома на ул. Сортировочная, 2, загорелся автомобиль BMW. В 2:10 пожар был ликвидирован. В результате возгорания повреждено лакокрасочное покрытие и внутренняя обшивка автомобиля.

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"В 2:59 поступил третий вызов. По имеющейся информации во дворе 5-этажного жилого дома на ул. Ярославской, 30 возник пожар. На место происшествия выехали спасатели 14-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, возгорание возникло в автомобиле Nissan с распространением огня на рядом расположенный автомобиль Chrysler. В 03:25 пожарные потушили пожар. В результате возгорания в автомобиле Nissan уничтожено моторный отсек, частично поврежден салон автомобиля и лакокрасочное покрытие, в автомобиле Chrysler частично повреждено багажное отделение и лакокрасочное покрытие", - добавили в ГСЧС.

Последний звонок поступил в дежурную часть в 6:14. На территории стоянки на пр. Григоренко, 4-А, в грузовом автомобиле IVECO возник пожар. В 6:38 пожар был ликвидирован. В результате пожара частично поврежден моторный отсек и проводку автомобиля.

В ведомстве добавили, что всех четырех случаях никто не пострадал. Причины возникновения данных пожаров выясняют правоохранительные органы.

Напомним, в Полтаве полиция устанавливает обстоятельства, при которых в ночь на 10 февраля загорелись шесть автомобилей.

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