У Чернівцях під час руху загорівся автобус
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Зранку в Чернівцях на вулиці Головній під час руху загорівся тролейбус із пасажирами. Про це журналісту УНН повідомив керівник прес-служби управління ДСНС у Чернівцях Сергій Бобчук.
Як зазначають у відомстві, попередня причина загоряння – коротке замикання в моторному відсіку.
“Близько 8-ї години ранку на Центральній площі загорівся, під час руху, тролейбус. За попередніми припущеннями – це через коротке замикання моторного відсіку” – повідомив Бабчук.
За його словами, люди з транспорту одразу ж вийшли. На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи.
“Площа загоряння невеличка. Пожежу швидко ліквідували”, - додав він.
Під час інциденту ніхто із пасажирів тролейбуса не постраждав.
Раніше УНН повідомляв, у Полтавській області за ніч підпалили шість автомобілів.