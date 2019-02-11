У Чернівцях під час руху загорівся автобус

Як зазначають у відомстві, попередня причина загоряння – коротке замикання в моторному відсіку.



“Близько 8-ї години ранку на Центральній площі загорівся, під час руху, тролейбус. За попередніми припущеннями – це через коротке замикання моторного відсіку” – повідомив Бабчук.



За його словами, люди з транспорту одразу ж вийшли. На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи.

“Площа загоряння невеличка. Пожежу швидко ліквідували”, - додав він.



Під час інциденту ніхто із пасажирів тролейбуса не постраждав.



Раніше УНН повідомляв, у Полтавській області за ніч підпалили шість автомобілів.