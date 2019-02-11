В Черновцах во время движения загорелся автобус
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Утром в Черновцах на улице Главной во время движения загорелся троллейбус с пассажирами. Об этом журналисту УНН сообщил руководитель пресс-службы управления ГСЧС в Черновцах Сергей Бобчук.
Как отмечают в ведомстве, предварительная причина возгорания - короткое замыкание в моторном отсеке.
"Около 8 часов утра на Центральной площади загорелся во время движения, троллейбус. По предварительным предположениям - это из-за короткого замыкания моторного отсека", - сообщил Бабчук.
По его словам, люди из транспорта сразу же вышли. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения.
"Площадь возгорания небольшая. Пожар быстро ликвидировали ", - добавил он.
Во время инцидента никто из пассажиров троллейбуса не пострадал.
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