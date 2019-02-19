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7 марта, 15:45 • 126644 просмотра

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ДТП в Полтавской области: четверо погибших, двое в реанимации

ДТП в Полтавской области: четверо погибших, двое в реанимации

Киев  •  УНН

 • 9159 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Четыре человека погибли, двое находятся в реанимации в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе "Киев - Харьков" в Лубенском районе Полтавской области 19 февраля, сообщает местная полиция, передает УНН.

"Микроавтобус "Volkswagen", двигаясь в сторону Харькова в Запорожье из Варшавы, не справился с управлением и допустил наезд на металлический отбойник. В результате столкновения автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся", - говорится в сообщении.

По предварительной информации полиции, всего в микроавтобусе находились шесть человек.

Причины ДТП пока неизвестны.

По факту аварии полиция начала уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц".

Как сообщал УНН, за сутки 18 февраля, в разных районах столицы, спасатели ликвидировали четыре автомобильные пожара.

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