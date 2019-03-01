Автобус з українцями потрапив в ДТП у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Український автобус, який здійснював рейс за маршрутом Київ-Свіноуйсцє (північний захід Польщі), уночі проти п’ятниці потрапив у ДТП у населеному пункті Тур у Лодзькому воєводстві. Про це повідомляє УНН з посиланням на tvn24.
В результаті аварії, загинув водій українського автобуса, двоє інших осіб потрапили до місцевих лікарень.
“У одному з вантажних автомобілів, що потрапили у ДТП, відлетіло колесо і вдарило в автобус, який перевозив 15 осіб. За попередньою інформацією, усі пасажири українського походження, які їхали за маршрутом Київ-Свіноуйсцє”, - повідомив представник поліції з населеного пункту Поддембіце Кшиштоф Котковський.
За попередньою інформацією польських правоохоронців, автобус з українцями перекинувся в рів.
Як повідомляв УНН, у потрійній ДТП з маршруткою травмувалися четверо людей.