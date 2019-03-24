В Польше в ДТП погибли три украинца
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Нижней Силезии на юго-западе Польши случилось ДТП: легковой автомобиль въехал в пешеходов. В результате погибли три украинца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Onet.
Так, ДТП произошла на трассе в городе Бжезник, недалеко от города Болеславца, пишет издание.
Группа из пяти пешеходов шла посередине дороги. Легковой автомобиль BMW въехал в них. Три человека погибли: 18-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 24 и 25 лет.
Три человека погибли на месте – они граждане Украины, отметило издание.
По словам пресс-секретаря штаба повятской полиции в Болеславце Анны Кублик-Росцишевской, группа шла по несоответствующей полосе движения.
Водитель BMW был трезвым.
Как сообщал УНН, В РФ заявили о ДТП с автобусом с украинцами, есть пострадавшие.