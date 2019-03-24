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В Польше в ДТП погибли три украинца

Киев • УНН

 • 28109 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Нижней Силезии на юго-западе Польши случилось ДТП: легковой автомобиль въехал в пешеходов. В результате погибли три украинца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Onet.

В Польше в ДТП погибли три украинца

Так, ДТП произошла на трассе в городе Бжезник, недалеко от города Болеславца, пишет издание.

Группа из пяти пешеходов шла посередине дороги. Легковой автомобиль BMW въехал в них. Три человека погибли: 18-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 24 и 25 лет.

Три человека погибли на месте – они граждане Украины, отметило издание.

По словам пресс-секретаря штаба повятской полиции в Болеславце Анны Кублик-Росцишевской, группа шла по несоответствующей полосе движения.

Водитель BMW был трезвым.

Как сообщал УНН, В РФ заявили о ДТП с автобусом с украинцами, есть пострадавшие.

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