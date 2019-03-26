У Польщі українця підозрюють в участі у бійці, в якій загинув грузин

КИЇВ. 26 березня. УНН. У Польщі громадянину України висунули обвинувачення в участі у бійці з використанням ножів, унаслідок чого загинув громадянин Грузії, який був одним з учасників сутички. Про це у вівторок, 26 березня, повідомив районний прокурор в Битуві Ришард Кшемяновський, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.