У Польщі українця підозрюють в участі у бійці, в якій загинув грузин
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Польщі громадянину України висунули обвинувачення в участі у бійці з використанням ножів, унаслідок чого загинув громадянин Грузії, який був одним з учасників сутички. Про це у вівторок, 26 березня, повідомив районний прокурор в Битуві Ришард Кшемяновський, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.
Бійка за участі громадян України та Грузії, унаслідок якої одна особа загинула, а одна була госпіталізована, сталася у ніч з п’ятниці на суботу в селі Ґлісьно-Велике в Поморському воєводстві на півночі Польщі. Поліція затримала тоді трьох осіб.
"На цьому етапі провадження висунуто обвинувачення громадянину України. Двох грузинів, котрих затримано у справі, після допиту як свідків відпустили", - поінформував прокурор Кшемяновський.
Українця підозрюють в участі у бійці з використанням небезпечного предмета, наслідком чого стала смерть одного з її учасників, 25-річного грузина. За цей злочин загрожує до 10 років позбавлення волі.
Прокуратура в Битуві попросила суд тимчасово арештувати підозрюваного українця. Прокурори хочуть також висунути обвинувачення грузинові, який отримав поранення у бійці. Однак наразі це не дозволяє зробити стан його здоров’я. Згідно з інформацією лікарів, чоловік перебуває у комі.
Як повідомляв УНН, як повідомляв УНН, 24 березня у Нижній Сілезії на південному заході Польщі сталася ДТП: легковий автомобіль в'їхав у пішоходів. Тоді ЗМІ повідомили, що внаслідок ДТП загинули українці.