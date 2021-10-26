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В Польше украинец разгромил помещение железной дороги: ему грозит 5 лет заключения

Киев • УНН

 • 24799 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Польше полиция задержала гражданина Украины, который несколько месяцев назад разгромил помещение железной дороги, нанеся серьезный ущерб. За повреждение имущества ему теперь грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные варшавской полиции.

В Польше украинец разгромил помещение железной дороги: ему грозит 5 лет заключения

Детали

Как сообщают в полиции, несколько месяцев назад в полицию Польши поступило сообщение о погроме в отремонтированных помещениях, принадлежащих железной дороге.

Сообщалось о повреждении подвесного потолка, электрических и телекоммуникационных установок, кондиционера, вентиляции, компьютеров, жалюзи и дверей. Стоимость ущерба оценили в 66 тыс. злотых.

Злоумышленника удалось найти 21 октября благодаря личным вещам, которые он оставил на месте происшествия. Отмечается, что полицейские быстро вышли на его след и подали его в розыск. Оказалось, что подозреваемый — это гражданин Украины. Его поиски усложнялись из-за того, что у него не было постоянного места жительства и странствующего образа жизни.

Напомним

Ранее в Польше задержали украинца, который нелегально перевозил мигрантов. Мужчину задержали в результате ДТП. Микроавтобус с нелегальными мигрантами, водителем которого оказался гражданин Украины, опрокинулся. В результате ДТП пострадали 4 человека.

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