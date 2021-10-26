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У Польщі українець розгромив приміщення залізниці: йому загрожує 5 років ув'язнення

Київ • УНН

 • 24799 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Польщі поліція затримала громадянина України, який декілька місяців тому розгромив приміщення залізниці, завдавши серйозних збитків. За пошкодження майна йому тепер загрожує позбавлення волі на строк до 5 років. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані варшавської поліції.

У Польщі українець розгромив приміщення залізниці: йому загрожує 5 років ув'язнення

Деталі

Як повідомляють у поліції, кілька місяців тому до правоохоронців Польщі надійшло повідомлення про погром у відремонтованих приміщеннях, які належать залізниці.

Повідомлялося про пошкодження підвісної стелі, електричних та телекомунікаційних установок, кондиціонера, вентиляції, комп’ютерів, жалюзі та дверей. Вартість збитків оцінили в 66 тис. злотих.

Зловмисника вдалося знайти 21 жовтня завдяки особистим речам, які він залишив на місці пригоди. Зазначається, що поліцейські швидко вийшли на його слід та подали на нього в розшук. Виявилося, що підозрюваний — це громадянин України. Його пошуки ускладнювались через те, що той не мав постійного місця проживання та мандрівного способу життя.

Нагадаємо

Раніше у Польщі затримали українця, який нелегально перевозив мігрантів. Чоловіка затримали внаслідок ДТП. Мікроавтобус з нелегальними мігрантами, водієм якого виявився громадянин України, перекинувся. У результаті ДТП постраждали 4 людини.

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