У Польщі перекинувся автобус з нелегалами: є постраждалі, затриманий водій-українець
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Польщі на території Великопольського воєводства перекинувся мікроавтобус з нелегальними мігрантами, водієм якого виявився громадянин України. У результаті ДТП постраждали 4 людини, водія затримали. Про це інформує RMF24, передає УНН.
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За інформацією відомства, аварія сталася на автомагістралі А2 по розв'язці Бук. У мікроавтобусі з чеськими реєстраційними номерами знаходилося 15 осіб, які були щільно розміщені у вантажному просторі автомобіля.
Відзначається, що автомобіль не був призначений для перевезення людей, і використовувався для доставки товарів.
Представник Великопольської поліції Анджей Боровяк повідомив, що в автомобілі було 15 іноземців, у яких не було при собі документів.
Водієм виявився громадянин України. Після аварії він намагався сховатися, але пізніше його затримали. На даний момент тривають пошуки ще однієї людини.
В результаті аварії постраждали чотири людини. Їх госпіталізували з травмами голови, грудей і ніг.
Правоохоронці встановили, що автобус перевозив людей з Туреччини та Іраку. Всі мігранти намагалися потрапити до Німеччини.
Нагадаємо
18 жовтня в Польщі затримали громадянина України, який перевозив у вантажному мікроавтобусі 27 громадян Іраку через кордон з Білоруссю.