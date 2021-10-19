В Польше перевернулся автобус с нелегалами: есть пострадавшие, задержан водитель-украинец
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Польше на территории Великопольского воеводства перевернулся микроавтобус с нелегальными мигрантами, водителем которого оказался гражданин Украины. В результате ДТП пострадали 4 человека, водителя задержали. Об этом информирует RMF24, передает УНН.
Детали
По информации ведомства, авария произошла на автомагистрали А2 по развязке Бук. В микроавтобусе с чешскими регистрационными номерами находилось 15 человек, которые были плотно размещены в грузовом пространстве автомобиля.
Отмечается, что автомобиль не был предназначен для перевозки людей, и использовался для доставки товаров.
Представитель Великопольской полиции Анджей Боровяк сообщил, что в автомобиле было 15 иностранцев, у которых не было при себе документов.
Водителем оказался гражданин Украины. После аварии он пытался скрыться, но позже его задержали. На данный момент продолжаются поиски еще одного человека.
В результате аварии пострадали четыре человека. Их госпитализировали с травмами головы, груди и ног.
Правоохранители установили, что автобус перевозил людей из Турции и Ирака. Все мигранты пытались попасть в Германию.
Напомним
18 октября в Польше задержали гражданина Украины, который перевозил в грузовом микроавтобусе 27 граждан Ирака через границу с Беларусью.