В Польше начался второй тур президентских выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Польше открылись избирательные участки и начался второй тур президентских выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Рolskie Radio.
"Продолжается второй тур президентских выборов. Пункты голосования будут открыты до 21:00. Избиратели должны помнить о том, что необходимо принести с собой на избирательный участок документ, удостоверяющий личность, например, удостоверение личности", - сообщает СМИ.
Отмечается, что из-за вспышки коронавируса были введены специальные правила, в частности, должны быть прикрыты нос и рот, нужно пользоваться антисептиком и держать социальную дистанцию в два метра, стоя в очереди. Люди пожилого возраста, беременные и женщины с детьми до 3 лет и нетрудоспособные лица могут проголосовать без очереди.
"Согласно закону о проведении нынешних президентских выборов, крайний срок объявления результатов выборов - вторник, 14 июля, в 23:00. Председатель Национальной избирательной комиссии Сильвестр Марциняк заявил, что надеется, что результаты второго тура президентских выборов будут определены и объявлены в кратчайшие сроки, даже в понедельник", - указано в сообщении.
Отмечается, что право голоса имеют более 29 млн граждан, из них более 519 тыс. - за рубежом.
Напомним, первый тур выборов в Польше состоялся 28 июня, и тогда зафиксировали рекордную явку избирателей.
Также напомним, президентские выборы должны были состояться в Польше 10 мая, однако голосования отменили из-за эпидемии вызванную коронавируса. Правящая в стране партия "Право и справедливость" (ПиС) хотела провести голосование по почте, однако Сейм поддержал эту инициативу лишь 7 мая, когда уже не оставалось времени на подготовку почтового голосования.