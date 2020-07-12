У Польщі розпочався другий тур президентських виборів

“Триває другий тур президентських виборів. Пункти голосування будуть відкриті до 21:00. Виборці повинні пам’ятати, про те, що необхідно принести із собою на виборчу дільницю документ, який посвідчує особу, наприклад, посвідчення особи”, - повідомило ЗМІ.

Зазначається, що через спалах коронавірусу були запроваджені спеціальні правила, зокрема, має бути прикритий ніс та рот, потрібно користуватися антисептиком і тримати соціальну дистанцію в два метри, стоячи у черзі. Люди літнього віку, вагітні та жінки з дітьми до 3 років і непрацездатні особи можуть проголосувати без черги.

“Відповідно до Закону про проведення цьогорічних президентських виборів, крайній термін оголошення результатів виборів - вівторок, 14 липня, о 23:00. Голова Національної виборчої комісії Сільвестр Марціняк заявив, що сподівається, що результати другого туру президентських виборів будуть визначені та оголошені у найкоротший термін, навіть у понеділок”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що право голосу мають понад 29 млн громадян, з них понад 519 тис. - за кордоном.

Нагадаємо, перший тур виборів у Польщі відбувся 28 червня, і тоді зафіксували рекордну явку виборців.

Також нагадаємо, президентські вибори мали відбутися в Польщі 10 травня, проте голосування скасували через епідемію викликану коронавірусом. Правляча у країні партія "Право і справедливість" (ПіС) хотіла провести голосування поштою, проте Сейм підтримав цю ініціативу лише 7 травня, коли вже не лишалося часу на підготовку поштового голосування.



