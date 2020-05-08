У Польщі виборчком офіційно оголосив про скасування президентських виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Вибори президента Польщі, які повинні були відбутися в неділю, 10 травня, офіційно скасовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Національної виборчої комісії Польщі (НВК).
У НВК заявили, що зробили всі необхідні дії, пов'язані з проведенням виборів президента Республіки Польща, проте 16 квітня в країні був прийнятий закон про спеціальні заходи щодо боротьби з поширенням коронавірусної інфекції.
Через цей закон були припинені повноваження виборчкому по встановленню зразка і друку бюлетенів для голосування.
"Позбавлення Національної виборчої комісії законної можливості друку виборчих бюлетенів унеможливило голосування на виборах Президента Республіки Польща 10 травня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Польщі партії домовилися перенести президентські вибори через пандемію.