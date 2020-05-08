В Польше избирком официально объявил об отмене президентских выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Выборы президента Польши, которые должны были состояться в воскресенье, 10 мая, официально отменены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Национальной избирательной комиссии Польши (НИК).
В НИК заявили, что предприняли все необходимые действия, связанные с проведением выборов Президента Республики Польша, однако 16 апреля в стране был принят закон о специальных мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Из-за этого закона были приостановлены полномочия избиркома по установлению образца и печати бюллетеней для голосования.
"Лишение Национальной избирательной комиссии законной возможности печати избирательных бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах Президента Республики Польша 10 мая 2020 года", — говорится в сообщении.
Напомним, в Польше партии договорились перенести президентские выборы из-за пандемии.