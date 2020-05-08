В Польше избирком официально объявил об отмене президентских выборов

В НИК заявили, что предприняли все необходимые действия, связанные с проведением выборов Президента Республики Польша, однако 16 апреля в стране был принят закон о специальных мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Из-за этого закона были приостановлены полномочия избиркома по установлению образца и печати бюллетеней для голосования.

"Лишение Национальной избирательной комиссии законной возможности печати избирательных бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах Президента Республики Польша 10 мая 2020 года", — говорится в сообщении.

Напомним, в Польше партии договорились перенести президентские выборы из-за пандемии.