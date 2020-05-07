В Польше перенесли президентские выборы из-за пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Польше перенесли президентские выборы, которые были запланированы на 10 мая, поскольку из-за пандемии COVID-19 провести их невозможно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Polska Agencja Prasowa.
"В связи с отказом оппозиции от всех конструктивных предложений, которые бы позволили провести нынешние выборы в конституционный период, партии "Закон и справедливость" и "Согласие" Ярослава Говина подготовили решение, которое гарантирует полякам участие в демократических выборах", - говорится в совместном заявлении партий.
Указано, что после того, как 10 мая 2020 года всплывет срок, в который были предусмотрены выборы, и Верховный суд признает выборы несостоявшимися, спикер Сейма объявит новые президентские выборы.
"В интересах безопасности поляков из-за эпидемической ситуации, выборы Национальная избирательная комиссия проведет по переписке", - указано в заявлении.
Напомним, Сенат Польши не поддержал голосование на президентских выборах заочно.