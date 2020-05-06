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Сенат Польщі не підтримав голосування на президентських виборах поштою

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Верхня палата парламенту Польщі відхилила зміни до виборчого законодавства, які б дозволили провести голосування на президентських виборах поштою. Остаточне рішення ухвалить нижня палата - Сейм. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Сенат Польщі не підтримав голосування на президентських виборах поштою

“Сенат Польщі відхилив законопроект, який уможливлює проведення президентських виборів у країні за допомогою поштового голосування. Під час розгляду документу ввечері у вівторок, 5 травня, "проти" проголосували 50 сенаторів, "за" - 35, один утримався. Однак остаточне рішення щодо законопроекту ухвалить нижня палата польського парламенту - Сейм”, - пише видання.

Вказано, що Сейм може обійти рішення Сенату, для цього йому знадобиться абсолютна більшість голосів. Розгляд документу нижньою палатою парламенту запланований на четвер, 7 травня. Більшість у Сеймі має правляча партія "Право і справедливість" (ПіС), однак частина депутатів провладної фракції може не підтримати пропозицію, хоча на початку квітня Сейм підтримував ініціативу влади провести президентські вибори поштою.

“Президентські вибори в Польщі мали б відбутися 10 травня. Ідею провести голосування поштою багато критикують через сумніви щодо того, що поспіхом організовані вибори будуть проведені з дотриманням демократичних стандартів. Центральна виборча комісія Польщі заявила 5 травня, що провести вибори 10 травня неможливо з юридичних і організаційних причин”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що якщо голосувати поштою все ж дозволять - то президентські вибори можуть перенести на кінець травня.

Нагадаємо, польський Сейм ухвалив проект закону про заочне голосування на президентських виборах 2020 року. Він передбачає, що президентські вибори у 2020 році будуть проводитися тільки шляхом заочного голосування - через пошту.

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