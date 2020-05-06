Сенат Польши не поддержал голосование на президентских выборах по почте

"Сенат Польши отклонил законопроект, который позволяет проведение президентских выборов в стране посредством почтового голосования. При рассмотрении документа вечером во вторник, 5 мая, "против" проголосовали 50 сенаторов, "за" - 35, один воздержался. Однако окончательное решение по законопроекту примет нижняя палата польского парламента - Сейм", - пишет издание.

Указано, что Сейм может обойти решение Сената, для этого ему понадобится абсолютное большинство голосов. Рассмотрение документа нижней палатой парламента запланировано на четверг, 7 мая. Большинство в Сейме имеет правящая партия "Право и справедливость" (ПиС), однако часть депутатов провластной фракции может не поддержать предложение, хотя в начале апреля Сейм поддерживал инициативу властей провести президентские выборы по почте.

"Президентские выборы в Польше должны были состояться 10 мая. Идею провести голосование по почте много критикуют из-за сомнений относительно того, что в спешке организованные выборы будут проведены с соблюдением демократических стандартов. Центральная избирательная комиссия Польши заявила 5 мая, что провести выборы 10 мая невозможно по юридическим и организационным причинам", - указано в сообщении.

Отмечается, что если голосовать по почте все же разрешат - то президентские выборы могут перенести на конец мая.

Напомним, польский Сейм принял проект закона о заочном голосовании на президентских выборах 2020 года. Он предусматривает, что президентские выборы в 2020 году будут проводиться только путем заочного голосования - по почте.



