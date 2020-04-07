Польський Сейм ухвалив закон про заочне голосування на президентських виборах 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У понеділок Сейм Польщі підтримав проект закону "про заочне голосування" поштою на президентських виборах 2020 року. Закон передбачає, що в разі оголошення епідемії на території Польщі, спікер Сейму може розпорядитися змінити дату виборів, передає УНН із посиланням на RMF24.
Повідомляється, що за законопроект проголосували 230 депутатів - з трьома поправками, 226 голосували проти і 2 утрималися.
Закон передбачає, що президентські вибори у 2020 році будуть проводитися тільки шляхом заочного голосування - через пошту. Те ж рішення буде застосовуватися в другому турі виборів. Голосування буде проходити без перерви з 6 ранку до 8 вечора.
Правила також передбачають, що в стані епідемій спікер Сейму може віддати розпорядження про зміну дати виборів, зазначеної раніше в наказі.
Як повідомлялося в УНН, 21 березня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій оголосив про введення в країні режиму епідемії через коронавірус.