Польский Сейм принял закон о заочном голосовании на президентских выборах 2020 года

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В понедельник Сейм Польши поддержал проект закона "о заочном голосовании" по почте на президентских выборах 2020 года. Закон предусматривает, что в случае объявления эпидемии на территории Польши, спикер Сейма может распорядиться изменить дату выборов, передает УНН со ссылкой на RMF24.