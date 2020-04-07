Польский Сейм принял закон о заочном голосовании на президентских выборах 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В понедельник Сейм Польши поддержал проект закона "о заочном голосовании" по почте на президентских выборах 2020 года. Закон предусматривает, что в случае объявления эпидемии на территории Польши, спикер Сейма может распорядиться изменить дату выборов, передает УНН со ссылкой на RMF24.
Сообщается, что за законопроект проголосовали 230 депутатов - с тремя поправками, 226 голосовали против и 2 воздержались.
Закон предусматривает, что президентские выборы в 2020 году будут проводиться только путем заочного голосования - через почту. То же решение будет применяться во втором туре выборов. Голосование будет проходить без перерыва с 6 утра до 8 вечера.
Правила также предусматривают, что в состоянии эпидемий спикер Сейма может отдать распоряжение об изменении даты выборов, указанной ранее в приказе.
Как сообщалось в УНН, 21 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о введении в стране режима эпидемии из-за коронавируса.