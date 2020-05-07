У Польщі перенесли президентські вибори через пандемію
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Польщі перенесли президентські вибори, які були заплановані на 10 травня, оскільки через пандемію COVID-19 провести їх неможливо. Про це повідомляє УНН із посиланням на Polska Agencja Prasowa.
"У зв’язку з відмовою опозиції від усіх конструктивних пропозицій, які б дозволили провести цьогорічні вибори у конституційний період, партії "Закон та справедливість" та "Згода" Ярослава Говіна підготували рішення, яке гарантує полякам участь у демократичних виборах", - йдеться у спільній заяві партій.
Вказано, що після того, як 10 травня 2020 року спливе строк, у який були передбачені вибори, і Верховний суд визнає вибори такими, що не відбулися, спікер Сейму оголосить нові президентські вибори.
"В інтересах безпеки поляків через епідемічну ситуацію, вибори Національна виборча комісія проведе через листування", - вказано у заяві.
Нагадаємо, Сенат Польщі не підтримав голосування на президентських виборах заочно.