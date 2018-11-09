В Польше радикалы готовят провокации под видом украинских националистов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Посольство Польши сообщило о возможных провокациях в Варшаве в день празднования столетия Независимости Республики Польша. Сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Посольства.
"По имеющейся оперативной информации, 11 ноября 2018 в Варшаве некоторые польские радикальные группировки намерены совершить провокации, в том числе под видом так называемых украинских националистов. Посольство просит граждан Украины - жителей и гостей столицы Польши - в этот день проявлять особую бдительность и осторожность. Прежде всего во время пребывания в центре города и вблизи Национального стадиона", - говорится в сообщении украинского посольства в Польше.
"Обращаемся также к друзьям полякам, чтобы во время празднования 100-летия восстановления независимости Польши не поддаваться на разного рода провокации, которые могут иметь целью сознательное разжигание ненависти к украинцам", - добавляется в обращении.
Также украинское посольство призвало граждан Польши и Украины, чтобы те не велись на провокации.
Как сообщало УНН, в Соединенных Штатах мошенники уже пытались выйти на местных чиновников от имени украинского посольства.