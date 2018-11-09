Шахраї від імені українського посла спробували "вийти" на мерів США
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Сполучених Штатах шахраї вже вкотре спробували вийти на місцевих чиновників від імені українського посольства. Про це написав на своїй сторінці в Facebook посол України у США Валерій Чалий, передає УНН.
"Мушу повідомити друзям про продовження системного застосування елементів інформаційної війни проти України на теренах Сполучених Штатів. Маємо за останній тиждень додаткові факти атак на посольство України в США", - написав Чалий.
За його словами, у посольстві вкотре зафіксували кілька спроб шахраїв вийти на губернаторів у різних штатах США для організації провокацій. Посол додав, що злочинні дії були оперативно зупинені українськими дипломатами.
"Активність перемістилася навіть на рівень великих і маленьких міст. Зловмисники користуються притаманною американцям довірливістю. Останній приклад: провалена спроба вийти на мера Сан-Франциско (професійно викрита) та розмова з мером Севастополя (Каліфорнія) фейкового посла України, яка, на жаль, таки відбулася", - зазначив посол.
Він також звернувся до шахраїв, написавши їм послання російською мовою.
"Ми розуміємо ваші цілі і масштаби задіяних ресурсів. Знаємо, що ви не збираєтеся припиняти цю системну атаку. Тому ще активніше працюватимемо у США, захищаючи національні інтереси нашої країни і зміцнюючи стратегічне партнерство України і США", - підкреслив дипломат.
Нагадаємо, у жовтні цього року посольству України у США стало відомо, що від імені посла України у США Валерія Чалого надійшли "запити" до губернаторів США про проведення телефонних бесід.