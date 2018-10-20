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Від імені українського посла розсилали "запити" губернаторам США

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Посольство України в США виявило факти нових інформаційних атак проти України. Про це йдеться в повідомлені прес-служби посольства у Facebook, передає УНН.

"Зокрема, стало відомо, що від імені посла України у США Валерія Чалого надійшли "запити" до губернаторів США про проведення телефонних бесід із послом або вищим керівництвом України. Не виключено, що відповідні матеріали підставних розмов з’являться в інформаційному просторі та будуть використані для провокацій або з метою завдання шкоди двостороннім українсько-американським взаєминам", - йдеться в повідомленні.

У посольстві закликали бути пильними щодо отримання інформації з неперевірених джерел та у подальшому тримати зв’язок лише з офіційними представниками посольства України у Вашингтоні.

Як повідомляв УНН, раніше посольство України в Угорщині спіймало закарпатське видання на брехні.

Українські Національні Новини

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