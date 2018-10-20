Від імені українського посла розсилали "запити" губернаторам США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Посольство України в США виявило факти нових інформаційних атак проти України. Про це йдеться в повідомлені прес-служби посольства у Facebook, передає УНН.
"Зокрема, стало відомо, що від імені посла України у США Валерія Чалого надійшли "запити" до губернаторів США про проведення телефонних бесід із послом або вищим керівництвом України. Не виключено, що відповідні матеріали підставних розмов з’являться в інформаційному просторі та будуть використані для провокацій або з метою завдання шкоди двостороннім українсько-американським взаєминам", - йдеться в повідомленні.
У посольстві закликали бути пильними щодо отримання інформації з неперевірених джерел та у подальшому тримати зв’язок лише з офіційними представниками посольства України у Вашингтоні.
Як повідомляв УНН, раніше посольство України в Угорщині спіймало закарпатське видання на брехні.