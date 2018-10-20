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От имени украинского посла рассылали "запросы" губернаторам США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. Посольство Украины в США выявило факты новых информационных атак против Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства в Facebook, передает УНН.

"В частности, стало известно, что от имени посла Украины в США Валерия Чалого поступили "запросы" к губернаторам США о проведении телефонных бесед с послом или высшим руководством Украины. Не исключено, что соответствующие материалы подставных разговоров появятся в информационном пространстве и будут использованы для провокаций или с целью нанесения вреда двусторонним украинского-американским отношениям", - говорится в сообщении.

В посольстве призвали быть бдительными относительно получения информации из непроверенных источников и в дальнейшем держать связь только с официальными представителями посольства Украины в Вашингтоне.

Как сообщал УНН, ранее посольство Украины в Венгрии поймало закарпатское издание на лжи.

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