Мошенники от имени украинского посла попытались "выйти" на мэров США
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Соединенных Штатах мошенники в очередной раз попытались выйти на местных чиновников от имени украинского посольства. Об этом написал на своей странице в Facebook посол Украины в США Валерий Чалый, передает УНН.
"Должен сообщить друзьям о продолжении системного применения элементов информационной войны против Украины на территории Соединенных Штатов. Имеем в последнюю неделю дополнительные факты атак на посольство Украины в США", - написал Чалый.
По его словам, в посольстве в очередной раз зафиксировали несколько попыток мошенников выйти на губернаторов в разных штатах США для организации провокаций. Посол добавил, что преступные действия были оперативно остановлены украинскими дипломатами.
"Активность переместилась даже на уровень больших и маленьких городов. Злоумышленники пользуются присущей американцам доверчивостью. Последний пример: провалившаяся попытка выйти на мэра Сан-Франциско (профессионально разоблачена) и разговор с мэром Севастополя (Калифорния) фейкового посла Украины, который, к сожалению, все-таки состоялся", - отметил посол.
Он также обратился к мошенникам, написав им послание на русском языке.
"Мы понимаем ваши цели и масштабы задействованных ресурсов. Знаем, что вы не собираетесь прекращать эту системную атаку. Поэтому будем еще активнее работать в США, защищая национальные интересы нашей страны и укрепляя стратегическое партнерство Украины и США", - подчеркнул дипломат.
Напомним, в октябре этого года посольству Украины в США стало известно, что от имени посла Украины в США Валерия Чалого поступили "запросы" к губернаторам США о проведении телефонных бесед.